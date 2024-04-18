Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi!

Fenerbahçe, Olympiakos maçında penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi!
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18 Nisan 2024 22:51
Son güncelleme 18 Nisan 2024 23:06
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli takım, maçın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.

Szymanski ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.

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