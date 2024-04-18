Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi!

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli takım, maçın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.
Szymanski ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Sarı lacivertli takım, maçın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.
Szymanski ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
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