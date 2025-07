Fenerbahçe'nin rakibi Portimonense!

Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe , yarın buradaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak. Mücadele akşam TSİ 22.00'de Portimao Stadyumu'nda oynanacak.S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı Sporx'ten canlı takip edebilirsiniz.Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçının kamp yapılan yer olan Albufeira Stadyumu'nda oynanması planlanmıştı. Daha sonra bu kararda değişikliğe gidilerek mücadele, Portimonense'nin maçlarını oynadığı Portimao Stadyumu'na alındı.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Tarık Çetin görev verilmesi halinde görücüye çıkacak. 2 yeni transfer de sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez görev yapmış olacak. Geride kalan sezonun devre arasında kadroya katılan ancak kiralık gönderilen Ognjen Mimovic de ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ise maç kadrosunda yer almayacak. Kısa süre önce kadroya katılan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü henüz kampa gelmedi. Bu sebeple maçta görev alamayacak olan Duran'ın kısa süre içerisinde kampa katılması bekleniyor."İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."