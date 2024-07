Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe 'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek.Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.Lincoln Red Imps / Karabağ FK - PFC Ludogorets 1945 / FC Dinamo MinskNK Celje / SK Slovan Bratislava - APOEL FC / FC PetrocubShamrock Rovers FC / AC Sparta Praha - Fotbal Club FCSB / Maccabi Tel-Aviv FCMalmö FF / KI Klaksvik - PAOK FC / FK Borac Banja LukaUE Santa Coloma / FC Midtjylland -Ferencvaros / The New Saints FCFK Bodo/Glimt / FC RFS - FK Panevezys / Jagiellonia BialystokSK Slavia Prag - Union Saint-GilloiseFC Dinamo Kiv / FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)FC Salzburg - FC TwenteLille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı.Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi.Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi.Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan Davidolarak gösteriliyor.Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.