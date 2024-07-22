Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi Lille oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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22 Temmuz 2024 13:13
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 13:34
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.
 
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek.

Fenerbahçe'nin elenmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekilde:

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

TÜM EŞLEŞMELER

Lincoln Red Imps / Karabağ FK - PFC Ludogorets 1945 / FC Dinamo Minsk

NK Celje / SK Slovan Bratislava - APOEL FC / FC Petrocub

Shamrock Rovers FC / AC Sparta Praha - Fotbal Club FCSB / Maccabi Tel-Aviv FC

Malmö FF / KI Klaksvik - PAOK FC / FK Borac Banja Luka

UE Santa Coloma / FC Midtjylland -Ferencvaros / The New Saints FC

FK Bodo/Glimt / FC RFS - FK Panevezys / Jagiellonia Bialystok

SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

FC Dinamo Kiv / FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)

FC Salzburg - FC Twente

LILLE'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı.

Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi.

Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi.

Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan Davidolarak gösteriliyor.

Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

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