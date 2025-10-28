Fenerbahçe'nin pres makinesi: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde istediği süreleri alamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu.
Performansını her maç üstüne koyan milli orta saha, Gaziantep FK karşılaşmasında sergilediği pres gücü, tempolu oyun ve yeni transfer Edson Alvarez ile yakaladığı uyumla alkış aldı.
PRES MAKİNESİ
Orta sahada dominasyonun kurulduğu dakikalarda başrolü oynayan 26 yaşındaki İsmail, top kazanma sayıları, ikili mücadele sertliği ve sürekli baskısıyla öne çıkan isim oldu.
TEKNİK HEYETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Beşiktaş derbisi öncesi ortaya koyduğu bu görüntü, teknik heyetin yüzünü güldürdü.