28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Fenerbahçe'nin pres makinesi: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yeniden parlayan İsmail Yüksek, Gaziantep FK maçındaki pres gücü, mücadele sertliği ve Edson Alvarez'le uyumuyla orta sahada adeta fark yarattı.

calendar 28 Ekim 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin pres makinesi: İsmail Yüksek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde istediği süreleri alamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu.

Performansını her maç üstüne koyan milli orta saha, Gaziantep FK karşılaşmasında sergilediği pres gücü, tempolu oyun ve yeni transfer Edson Alvarez ile yakaladığı uyumla alkış aldı.

PRES MAKİNESİ

Orta sahada dominasyonun kurulduğu dakikalarda başrolü oynayan 26 yaşındaki İsmail, top kazanma sayıları, ikili mücadele sertliği ve sürekli baskısıyla öne çıkan isim oldu.

TEKNİK HEYETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Beşiktaş derbisi öncesi ortaya koyduğu bu görüntü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.