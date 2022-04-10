Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik

Fenerbahçe'nin 21 kişilik derbi kadrosunda Marcel Tisserand ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik
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10 Nisan 2022 20:54
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Futbolcular zemini gezdi

Fenerbahçeli oyuncular, karşılaşma öncesinde zemine çıkarak kısa süreli bir tur attı.

Eşofmanlarıyla maçtan yaklaşık 1,5 saat önce sahaya çıkan oyunculara taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçeli oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

Öte yandan teknik heyet ve bazı yöneticiler de oyuncuların yanında yer aldı.

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