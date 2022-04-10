Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, 21 kişilik kadroda yer almadı.



Futbolcular zemini gezdi



Fenerbahçeli oyuncular, karşılaşma öncesinde zemine çıkarak kısa süreli bir tur attı.



Eşofmanlarıyla maçtan yaklaşık 1,5 saat önce sahaya çıkan oyunculara taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.



Fenerbahçeli oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.



Öte yandan teknik heyet ve bazı yöneticiler de oyuncuların yanında yer aldı.





İLGİLİ VİDEO