Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisi son buldu!

Galatasaray'a derbide 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisi son buldu!
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21 Eylül 2024 22:59
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

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