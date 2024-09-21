Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.
Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.
Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.