Fenerbahçe'nin 125 milyon Euro'luk 'altın' madeni

Fenerbahçe, kadro dönüşümünü başardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı Lacivertliler, artık sadece oyuncu transfer etmiyor, futbolcu satışından da önemli gelirler elde ediyor. Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano'nun satışından Başkan Ali Koç, 150 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etti.
SUUDİLER DE PUSUDA
Sarı Lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'in üzerinde....
Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler var.
TABAN FİYAT BUNLAR
Fenerbahçe yönetiminin Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın ve Sebastin Szymanski'yi belirlediği bonservis bedelleriyle satması halinde kulüp, 125 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Bu rakam alt limit...
Pazarlıklar doğrultusuda Fenerbahçe, futbolcu madeninden daha çok para kazanabilir.
SATIŞ POTANSİYELİ OLAN İSİMLER
En-Nesyri: 40 milyon Euro
Yusuf Akçiçek: 25 milyon Euro
Szymanski: 25 milyon Euro
Oğuz Aydın: 20 milyon Euro
İsmail Yüksek: 15 milyon Euro
Sarı Lacivertliler, artık sadece oyuncu transfer etmiyor, futbolcu satışından da önemli gelirler elde ediyor. Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano'nun satışından Başkan Ali Koç, 150 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etti.
SUUDİLER DE PUSUDA
Sarı Lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'in üzerinde....
Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler var.
TABAN FİYAT BUNLAR
Fenerbahçe yönetiminin Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın ve Sebastin Szymanski'yi belirlediği bonservis bedelleriyle satması halinde kulüp, 125 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Bu rakam alt limit...
Pazarlıklar doğrultusuda Fenerbahçe, futbolcu madeninden daha çok para kazanabilir.
SATIŞ POTANSİYELİ OLAN İSİMLER
En-Nesyri: 40 milyon Euro
Yusuf Akçiçek: 25 milyon Euro
Szymanski: 25 milyon Euro
Oğuz Aydın: 20 milyon Euro
İsmail Yüksek: 15 milyon Euro