Fenerbahçe, kiralık gönderiyor!

Fenerbahçe, son iki sezonu Göztepe ve Kocaelispor'da geçiren genç futbolcusu Emir Ortakaya'yı yeniden kiralık göndermek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, kiralık gönderiyor!
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15 Temmuz 2024 10:44
Fenerbahçe'de geçen sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki stoper Emir Ortakaya, takıma geri döndü.

Sarı-lacivertli yönetim, stoper rotasyonunda forma şansı bulması az olan genç futbolcuyu gelişimi açısından bir kez daha kiralamak istiyor.

Kocaelispor'dan önce de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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