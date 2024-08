Fenerbahçe ile Medicana arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, isim ve göğüs sponsoru olan aynı zamanda voleybol şubesi sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana Grubu arasında yapılan iş birliğinin imza töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.





Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya, Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik ile takım kaptanları Eda Erdem ve Fabian Drzyzga'nın konuşması olarak katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi ve Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile kulüp ve Medicana Grubu profesyonelleri de yer aldı.





Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan: ''Hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için çok önemli anlaşma''





Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan yaptığı açılış konuşmasında bu önemli iş birliğine vurgu yaptı. Sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe eski teknik direktörü Cristoph Daum'u anarak başlayan Kızılhan, "Değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, Büyük Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyelerimiz





Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve YK üyesi Sn. Reha Özkaya, Fenerbahçe Medicana Sportif Direktörümüz Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem ve Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın kaptanı Fabian Drzyzga ve herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.





Sözlerime geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, değerli hocamız Cristoph Daum ile başlayacağım; hepimizin bildiği üzere Fenerbahçemiz için çok büyük başarılar sağlamış, ülkemizi vatanı gibi gören, ülkemizin ve kulübümüzün değerlerine saygı ve aidiyet duyan, adeta bizden biri olan değerli hocamız Daum'u kaybettik. Toprağı bol olsun.





Bugün, bizler için çok önemli bir gün ve imza töreni. Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklarından sponsorluk anlaşmalarından bir tanesi; hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için. Türk sporuna ve özellikle voleybol branşına olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak bir iş birliğinin duyurusu için hepiniz tekrardan hoş geldiniz.





Medicana Sağlık Grubu'nun Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza, isim ve göğüs sponsoru oldu ve aynı zamanda voleybol şubemizi sağlık sponsoru oldu. Hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacak Medicana Grubu ile yapmış olduğumuz bu anlaşma neticesinde aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz olan, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Bozkurt'a, bu değerli katkıları ve Fenerbahçe'ye olan inançları için şükranlarımızı sunuyoruz.





2018 yılından bu yana, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak, çubuklu formamızı gururla terletirken, başarıları kucaklarken, sezon başlarken, şampiyonlukları kutlarken, kupaları kaldırırken iyi günde kötü günde her zaman yanımızda olan 6 sene boyunca birlikte olduğumuz değerli iş ortağımız Opet'e de bir kez daha sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum.





Aynı zamanda geçen sezon Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızın 2023-2024 Voleybol sezonunda isim sponsoru, göğüs sponsoru Parolapara'ya da teşekkür ediyorum.





Bu sezona voleybol branşında, hem kadınlar hem de erkeklerde hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'de ve Avrupa'da tüm kupalara talibiz.





İnşallah hep beraber Medicana'nın da değerli destekleriyle bu başarılara ulaşacağız. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha Medicana Grubu'na teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.











Hulusi Belgü: ''Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır''





Ardından söz alan Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler ve ekranları başındaki Büyük Fenerbahçe Taraftarı ve sevgili Medicana Ailesi





Sevgili Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da bahsettiği üzere bizim için tarihimizde önemli bir yeri olan Christoph Daum'u saygı ve minnetle anıyorum. Kaybından duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kıymetli ailesine ve camiamıza başsağlığı mesajı paylaşarak başlamak istiyorum. Fenerbahçemiz için yaptığı her şey için minnet duyuyoruz.





Bugün, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, voleybol branşında yeni bir başarı hikayesinin başlangıcını duyurmak üzere bir araya geldik.





Medicana Sağlık Grubu'nun Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarımıza isim sponsoru olarak destek olması, Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği önemin bir göstergesi ve sporun her dalında en üst düzeyde yer alma hedefimizin bir parçasıdır.





Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Bozkurt'a, kulübümüze olan inancı ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.





Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır. Bu iki büyük ismin bir arada olması hedeflerimizi daha da büyütecektir. Sn. Genel Sekreterimizin söylediği gibi Avrupa'daki ve Türkiye'deki bütün kupalara talibiz. Bununla ilgili ciddi bir yapılanma içerisindeyiz ve umut ediyorum ki bu dönemde Medicana ile beraber bütün istediğimiz başarılar ulaşır ve taraftarlarımızı memnun ederiz.





Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu iddia ediyoruz. Futbolla ilgili bunu çok rahatlıkla söyleyemiyoruz ama net bir şekilde Fenerbahçe'nin bütün branşlarda ne kadar iddialı olduğuna hepiniz şahitsiniz. Bunun en önemli göstergelerinden biri de sponsorlarımızın da kulübümüz gibi amatör şubelere, olimpik branşlara verdikleri destekle net şekilde gözüküyor. İnşallah bu iş birliği hem Medicana hem de Fenerbahçe için dolayısıyla Fenerbahçe Medicana için hayırlı olur ve büyük zaferlere ulaşırız. Katılımınız için hepinize çok çok teşekkür ediyor, inşallah kupaları kaldırırken de bir arada oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.











Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya: ''Voleybolu Türkiye'deki birçok spor branşının önüne çıkaran Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etmek istiyorum''





Medicana Grubu adına açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok değerli Genel Sekreteri Burak Bey'e ve Kadın-Erkek Voleybol Takımlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Bey'e misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz.





Dünyanın ve Türkiye'nin en değerli voleybolcuları ile Türkiye'nin en büyük sağlık markasının bir arada olması tesadüf değil, gurur verici. Ve yine dünyada ve Türkiye'de sayısız başarılar kazanmış Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımının uluslararası arenada, rekabetin üst düzey olduğu bir alanda ve bunu uzun yıllar sürdürülebilir bir şekilde yapabilmesi müthiş bir şey, bu da gurur verici. Voleybolu Türkiye'deki birçok spor branşının önüne çıkaran bu değerli arkadaşlarımızı ve bu arkadaşlarımıza o ortamı hazırlayan değerli Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etmek istiyorum. Bu da ayrıca bir gurur verici durum.





Bugün, bu tarihi imzaları atarken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, bizi buraya getirmek ve bu imzaları attırmak için çok çaba sarf ettiler. Çünkü çok önemli ve değerli projelerimiz var. Hulusi Bey'in hedefleri büyük, biz bu hedefler içerisinde sonuna kadar yer almak istiyoruz. O yüzden özellikle işin bu sürece gelmesinde başkanlarımız büyük rol üstlendiler. Evet, toplantı başladığından bu yana bile Medicana Sağlık Grubu, Türkiye'de ve dünyada açtığı hastanelerde binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu. Günde 30 bin hastaya hizmet veren, yaklaşık 12 bin çalışanı olan, Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük sağlık kuruluşuyuz. Bunun sorumluluğunun ne olduğunu biliyoruz çünkü bu ülkede sağlığı kaybedince geriye kalan çarpanın sıfır olduğunu ülkemizde ve dünyada hepimiz gördük. O yüzden en büyük servetimiz sağlık. Sporcularımızın da sağlığına aynı derecede önem veriyoruz. Türkiye'de, Dünya'da yapabildiğimiz, kazanabildiğimiz bütün değerleri de yine Türkiye'deki bugünün, yarının gençlerine ve sporcularına odaklamaya kararlıyız. Bunu sadece bugün değil kıymetli basın mensupları hatırlayacaktır; geçen sene yine bu dönemde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının sponsorluğu için buradaydık. Ve ne demiştik? 'Fenerbahçe enerjisini Petrol Ofisi'nden alıyor ama gücünü sırtını dayadığı Medicana'dan alıyor' demiştik. Başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.





Evet, öyle bir sağlık grubu düşünün ki; Medicana'da yıl sonu toplantılarında çalışanlarımızla birlikte motivasyon amacıyla, Melissa Vargas'ın, Eda Erdem'in maçlardaki o motivasyon dolu çalışmalarını izliyoruz. Nasıl bir arada sevindiler, üzüldüklerinde nasıl bir arada motive oldular, bunu 12 bin kişiye gösteriyoruz, bir sağlık grubu olarak. Voleybol, Türk sporu olma yolunda ilerliyor. Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu bir ülkenin en değerli oyuncuları yine Fenerbahçe Voleybol Takımının içinden geliyor. Burada pozitif ayrımcılık yapıp 'Filenin Sultanları' gibi belirtmek istemiyorum ama 'Filenin Efeleri' de var. Erkek Voleybol Takımımızla da ilgili Fenerbahçe'nin bu yıl ciddi çalışmaları ve hedefleri olduğunu biliyoruz. Biz Medicana olarak bu başarı odaklı süreçlerin her birinde yer alacağız. Eda Kaptan için söylemiştim; 'Türkiye'nin heykeli dikilen tek voleybolcusu, acaba dünyada da var mıdır?' diye. Kendisinin atalarının topraklarında, Bosna Hersek Saraybosna'da bir hastane açıyoruz, Balkanlar'ın en kapsamlı hastanesi olacak. Türkiye'nin diasporasının, Türkiye'ye gönül veren insanların olduğu Almanya'da, İngiltere'de birçok yerde 'Burası bir Türk yatırımıdır, Türk hastanesidir' diye övgüyle gitmek için bekleyen insanlar var. Yurt dışına çıktığınız zaman bunu çok yakından görürsünüz, hissedersiniz. O yüzden Eda Kaptan'a söylüyorum ve kendisinden antrenman ve maç programları doğrultusunda bir söz istiyorum; Bosna Hersek Hastanemizin açılışında inşallah bizi orada yalnız bırakmayacak.





''Evet, sağlıkta şiddete karşıyız. Hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına amansızca yapılan şiddete karşıyız. Ama sporda da şiddete karşıyız. Başkana, sporcuya, hakeme, kime olursa olsun, sporun her branşında şiddete karşıyız''



Bugün Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Kadın-Erkek Voleybol Takımlarının sponsorluk imza töreni için buradayız ama sadece bu anlaşmamız yok. Biliyorsunuz, Fenerbahçe Üniversitemiz var. Spordan sanata, mühendislikten sağlığa birçok alanda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olma hedefine hızla ilerleyen Fenerbahçe Üniversitesi, yine Fenerbahçe Spor Kulübü ve Medicana Sağlık Grubu'nun iş birliğinde hayata geçen, büyük üniversiteler arasında yerini üst sıralara tırmandıran bir kuruluş. Bu da yarının akademik kadrolarına yaptığımız çalışmalardan biri. Kurumsallık adına, 'Fenerbahçe Üniversiteliyim' demek büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Yine MBA Okulları ile yarının gençlerini, yarının Türkiye'sine hizmet edecek sporcuları, gençlerini ortaya çıkarıyoruz. Bütün bunların hepsi, bu ülkeden kazandığını yine bu ülkenin gerçeklerine yatırım yapmakla oluyor. Son sözüm, sosyal bir mesaj olsun Evet, sağlıkta şiddete karşıyız. Hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına amansızca yapılan şiddete karşıyız. Ama sporda da şiddete karşıyız. Kim olursa olsun, başkana, sporcuya, hakeme kime olursa olsun, sporun her branşında şiddete karşıyız. Bu yüzden, Medicana Sağlık Grubu, MBA Okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi çalışanları olarak önümüzdeki yıldan itibaren bir Fair-Play ödülü vermeye karar verdik. Bütün çalışanlarımızın oy birliği ile en başarılı takıma değil, en centilmen takıma ve oyuncuya Türkiye'nin sporda ve insan olarak yarınlara örnek olacak her sporcusuna; maddi ve manevi anlamda içeriği olan bir Fair-Play ödülünü önümüzdeki yıldan itibaren başlatıyoruz. Bu yıl Fenerbahçe Kadın-Erkek Voleybol Takımlarına son derece muhteşem bir sezon diliyor, Medicana'nın başarıların bir parçası olmasını yürekten istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.











Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darek Stanicki: ''Umarım bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız''





Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darek Stanicki de, "Medicana Sağlık Grubu, bu sene hem kadın hem erkek voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olduğu için başta Hüseyin Bey'e (Yönetim Kurulu Üyemiz ve Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) çok teşekkür etmek istiyoruz. Hep birlikte başarılı bir sezon geçiririz. Gördüğünüz gibi formalarda Medicana çok güzel gözüküyor, çok yakıştı. Umarım bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız. Hepimize hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum." dedi.





Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik: ''Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, son iki sezonun şampiyonu hepimizin bildiği gibi fakat bu şampiyonluklar hiçbirimize yetmiyor, yetmeyecek''



Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ise, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı olarak çok-çok heyecanlıyız. Biz de milli takımdan dönen; hem yöneticiler hem oyuncular olarak yeni sezon hazırlıklarına yeni katıldık. Çubukluyu, taraftarlarımızı ve sizlerle beraber olmayı çok özledik. Yeni formalarımızı çok beğendik. Ben, sözlerime devam ederken başta Hüseyin Bey (Yönetim Kurulu Üyemiz ve Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) olmak üzere bütün Medicana ailesine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler sizlerin varlığı ve desteğiyle bu kadar güçlü mücadele edebiliyoruz. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, son iki sezonun şampiyonu hepimizin bildiği gibi fakat bu şampiyonluklar hiçbirimize yetmiyor, yetmeyecek. Hedefimiz çok daha büyük ve fazla kupalar kazanarak bunları müzemize getirmek. Umuyorum ki, Medicana'nın bizlere verdiği güç ve desteğiyle birlikte yeni sezonda ve ileriki yıllarda artarak devam eden başarılarla birlikte arzu ettiğimiz Avrupa, Dünya ve Türkiye'deki kupaları kaldırmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz kadın voleybolunda son dönemde tarih yazılıyor, biz de bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeğimiz olduğu ve sayfalara adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe Medicana, bu destekte tabii ki lokomotiflerden, en öncülerden bir tanesi. Sektöründe önde Medicana ile birlikte bu yolda yürüyeceğimiz için tekrar tekrar çok mutluyuz. Bizim maçlar çok heyecanlı oluyor, kalplerin durma noktasına geldiği setler oynanıyor ama artık içimiz çok rahat çünkü Medicana ile birlikte sağlıklı, sıhhatli ve sakatlıksız bir sezon diliyorum hepimiz için." diyerek sözlerini noktaladı.





Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem: ''Güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum''





Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ise, "Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Medicana Sağlık Grunu'na destekleri için teşekkür ediyoruz. Sizlerle güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Umarım hep birlikte güzel zaferlere ulaşırız. Ailemize hoş geldiniz." dedi.











Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Fabian Drzyzga: ''Yeni sezonda bol şans getirmeniz dileğiyle''





Son olarak söz alan Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Fabian Drzyzga, "Bu sezon ilk kez formasını giyeceğim Fenerbahçe Medica'nın kaptanı olarak bugün buradayım. Kısa sürede gördüklerim ne kadar büyük bir camiada olduğumu anlamama yetti. Sponsorluk anlaşması hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonda bol şans getirmeniz dileğiyle" temennisiyle sözlerini tamamladı.





Konuşmaların ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.





Tören imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.