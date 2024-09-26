Fenerbahçe için galibiyetin şifresi ortaya çıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Belçika ekiplerinden Union Saint-Gilloise'yı konuk ederek 'merhaba' diyecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin yaralarını sarmak için sahaya çıkacak. Belçikalı gazetecinin Union Saint-Gilloise hakkındaki yorumları, temsilcimizin iştahını kabartacak cinsten. İşte detaylar...
Avrupa kupaları karnesi...
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.
İşte Belçikalı gazeteci Het Nieuwsblad'ın yorumları:
"Union Saint-Gilloise, geçen sezona göre önemli bir değişim yaşadı. Teknik direktör Alexander Blessin takımdan ayrıldı ve Alman ekibi St.Pauli'nin başına geçti. Yıldız futbolcular Cameron Puertas, Gustaf Nilsson ve Mohamed Amoura transfer oldu.
"YENİ TAKIM, KOLAY DEĞİL"
Union'un yeni hocası Sebastian Pocognoli, ilk kez en üst seviyede bir takım çalıştırıyor. Şu ana kadar kendisini iyi bir şekilde gösterdi. İletişimi çok güçlü. Ancak geçen sezon 50'den fazla gol katkısı vermiş oyuncuları kaybettikten sonra yeni bir takım inşa etmek kolay değil.
"2 SAKAT, BİR CEZALI VAR"
Bu maç öncesinde sol kanat oyuncusu Henok Teklab sakat. Birkaç hafta önce tibia kemiği kırılmıştı. Ayrıca Kabangu sakatlığı, Fuseini ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın şu anda ana forveti olan Kevin Rodriguez, son Standard Liege maçında geciktiği için kadroya alınmamıştı.
Ancak Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Yeni teknik adam Pocognoli de geçen sezonki Blessin gibi 3'lü savunmayı tercih ediyor. Union'da önemli değişimler yaşandı ve yıldız oyuncular ayrıldı, henüz yeniden yapılanma sürecindeler ancak bu durumdan zannedildiği kadar kötü etkilenmediklerini söyleyebilirim."
Avrupa kupaları karnesi...
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.
İşte Belçikalı gazeteci Het Nieuwsblad'ın yorumları:
"Union Saint-Gilloise, geçen sezona göre önemli bir değişim yaşadı. Teknik direktör Alexander Blessin takımdan ayrıldı ve Alman ekibi St.Pauli'nin başına geçti. Yıldız futbolcular Cameron Puertas, Gustaf Nilsson ve Mohamed Amoura transfer oldu.
"YENİ TAKIM, KOLAY DEĞİL"
Union'un yeni hocası Sebastian Pocognoli, ilk kez en üst seviyede bir takım çalıştırıyor. Şu ana kadar kendisini iyi bir şekilde gösterdi. İletişimi çok güçlü. Ancak geçen sezon 50'den fazla gol katkısı vermiş oyuncuları kaybettikten sonra yeni bir takım inşa etmek kolay değil.
"2 SAKAT, BİR CEZALI VAR"
Bu maç öncesinde sol kanat oyuncusu Henok Teklab sakat. Birkaç hafta önce tibia kemiği kırılmıştı. Ayrıca Kabangu sakatlığı, Fuseini ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın şu anda ana forveti olan Kevin Rodriguez, son Standard Liege maçında geciktiği için kadroya alınmamıştı.
Ancak Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Yeni teknik adam Pocognoli de geçen sezonki Blessin gibi 3'lü savunmayı tercih ediyor. Union'da önemli değişimler yaşandı ve yıldız oyuncular ayrıldı, henüz yeniden yapılanma sürecindeler ancak bu durumdan zannedildiği kadar kötü etkilenmediklerini söyleyebilirim."