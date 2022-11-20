Fenerbahçe için Chris Singleton iddiası

THY Euroleague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten ayrılan Chris Singleton ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için Chris Singleton iddiası
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20 Kasım 2022 17:51
THY Euroleague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li uzun Chris Singleton ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiakos, Panathinaikos ve Kızılyıldız'ın da ilgilendiği belirtilen Chris Singleton'ın 1 milyon euro civarında bir maaş beklentisi olduğu ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.

33 yaşındaki ABD'li oyuncu, 3 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'ten bu sezon başında ayrılmıştı. Efes ile 2 Euroleague şampiyonluğu kazanan Singleton, geçtiğimiz sezonu 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.8 top çalma ortalamaları ile tamamladı.

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