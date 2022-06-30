Fenerbahçe, Hull City'e karşı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 4. hazırlık maçı belli oldu.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçemile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.



Yapılan açıklamada, karşılaşmanın 10 Temmuz'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.



Sarı lacivertliler son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile oynamış ve mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ