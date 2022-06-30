Fenerbahçe, Hull City'e karşı!

Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Hull City'e karşı!
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30 Haziran 2022 15:27
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 4. hazırlık maçı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçemile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, karşılaşmanın 10 Temmuz'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

Sarı lacivertliler son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile oynamış ve mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

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