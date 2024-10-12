Fenerbahçe geri sayımda: Osayi

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu Osayi Samuel ile yaptığı pazarlıklarda büyük mesafe kat etti. Ocak ayı gelmeden iş resmiyete kavuşacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe geri sayımda: Osayi
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12 Ekim 2024 10:49
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in kulüpteki geleceği ile ilgili tartışmalar son dönemde gündemden düşmüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yerine bir isim bakılmasını istediği konuşulan oyuncunun, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu da iddia edilmişti. Ancak sosyal medya hesabından 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düşen Nijeryalı sağ bek, bu haberleri net şekilde yalanladı.

Son gelen bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kaydedildi. Tecrübeli savunmacının gönlünün sarı-lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu öğrenildi.

CRYSTAL PALACE DA TAKİBE ALMIŞTI

2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi- Samuel'in taleplerinin makul seviyede olduğu kaydedildi. Pazarlıklarda yıllık ücret konusunda da büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edilirken, kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi. Crystal Palace'ın da ilgilendiği Nijeryalı yıldızın, Türkiye'de mutlu olduğu ve bir pürüz çıkmaması durumda sözleşmesini uzatacağı bildirildi. 

 
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