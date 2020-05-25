Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı andı
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25 Mayıs 2020 13:58
Fenerbahçe Kulübü, eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı vefatının 26. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizde 2 Milli Küme Şampiyonluğu, 2 Türkiye Futbol Şampiyonası olmak üzere 12 kez şampiyonluk yaşamış; kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş olan Büyük Fikret'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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