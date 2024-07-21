Fenerbahçe, En-Nesyri'yi sağlık kontrolü için İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferini nihayete erdirmek üzere.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, En-Nesyri'yi sağlık kontrolü için İstanbul'a getiriyor
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21 Temmuz 2024 00:11
Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferini nihayete erdirmek üzere.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho'nun telefonu sonrası En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. 

HAFTA BAŞINDA GELİYOR

Habere göre; Fenerbahçe, ödeme planında da Sevilla ile yüzde 99 anlaştı. Oyuncunun hafta başında sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için Sevilla'ya bonuslarla birlikte 20-22 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuya da 4 yıl için yaklaşık 24 milyon euro maaş ödeneceği kaydedildi.



ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz."demişti.

SEVILLA SÖZCÜSÜ: "TRANSFER ÇOK YAKIN"

Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullanmıştı.


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