Fenerbahçe devreye girdi: Donny van de Beek

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yapılan transferler dikkat çekmeye devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız ismi takviye eden sarı-lacivertliler yeni bir oyuncuyu gündemine aldı. Orta sahaya transfer yapmayı düşünen kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği Donny van de Beek için harekete geçti..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe devreye girdi: Donny van de Beek
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05 Eylül 2023 10:16
İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, orta sahanın her bölgesinde görev alabilen bir ismi transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi rotasını İngiltere'ye çevirdi.



ORTA SAHAYA DONNY VAN DE BEEK!

İddialara göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim Donny van de beek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK 

İstediği forma şansını bir türlü yakalayamayan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. UEFA'ya listelerin verilmesine karşın teknik heyet, oyuncunun transferi tamamlanması halinde ocak ayında Avrupa listesine ekleyecek. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu transfere önem veriyor..

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.

Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı. 

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