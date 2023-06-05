Fenerbahçe'den tarihi fiyasko!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon transfere 45 milyon Euro'ya yakın bir para harcadı. Kanarya, tarihinde daha önce bir sezonda hiç bu kadar para harcamamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Sarı-Lacivertliler'in hedefi 9 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşmaktı. Sezona harika bir giriş yapan hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Kanarya, sonra ise çöküşe geçti.
SAHADAN SİLİNDİ
Ligde şampiyonluğu ezeli rakibi Aslan'a bırakan Fenerbahçe, fiyasko gibi bir sezonu arkasında bıraktı. Düşme hattındaki takımlara verdiği puanların ardından zirvenin uzağında kaldı.
Şampiyonluk maçı olarak görülmesi beklenen derbiye çıkılırken ise Galatasaray şampiyonluğunu çoktan ilan etmişti. Kanarya, hem sahasında hem de deplasmana Aslan'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, oynanan 2 karşılaşmada da adeta sahadan silindi.
YİNE HÜSRAN
Dün akşamki maçta ise Jesus'un öğrencileri, pozisyona dahi girmekte zorlandı. Sezon boyunca sakatlıklarla uğraşan Brezilyalı Luan Peres, Cim Bom karşısında ise kırmızı kart görüp, takımını yaktı.
Kanarya, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçtan da tek bir galibiyet dahi çıkaramadı. Jesus, sürekli olarak kadro tercihleri ile eleştiri oklarının hedefi oldu.
ELDE KALDI KUPA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başındaki 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin elinde sadece kupa kaldı. Sarı-Lacivertliler, 11 Haziran'da Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
Söz konusu mücadeleden de farklı bir sonuç çıkarsa Koç'un nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Sarı-Lacivertliler'in hedefi 9 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşmaktı. Sezona harika bir giriş yapan hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Kanarya, sonra ise çöküşe geçti.
SAHADAN SİLİNDİ
Ligde şampiyonluğu ezeli rakibi Aslan'a bırakan Fenerbahçe, fiyasko gibi bir sezonu arkasında bıraktı. Düşme hattındaki takımlara verdiği puanların ardından zirvenin uzağında kaldı.
Şampiyonluk maçı olarak görülmesi beklenen derbiye çıkılırken ise Galatasaray şampiyonluğunu çoktan ilan etmişti. Kanarya, hem sahasında hem de deplasmana Aslan'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, oynanan 2 karşılaşmada da adeta sahadan silindi.
YİNE HÜSRAN
Dün akşamki maçta ise Jesus'un öğrencileri, pozisyona dahi girmekte zorlandı. Sezon boyunca sakatlıklarla uğraşan Brezilyalı Luan Peres, Cim Bom karşısında ise kırmızı kart görüp, takımını yaktı.
Kanarya, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçtan da tek bir galibiyet dahi çıkaramadı. Jesus, sürekli olarak kadro tercihleri ile eleştiri oklarının hedefi oldu.
ELDE KALDI KUPA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başındaki 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin elinde sadece kupa kaldı. Sarı-Lacivertliler, 11 Haziran'da Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
Söz konusu mücadeleden de farklı bir sonuç çıkarsa Koç'un nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.