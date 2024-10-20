Fenerbahçe'den Samsunspor'un ikinci golüne faul tepkisi

Fenerbahçeli futbolcular, Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olmasının ardından golden önce faul itirazlarından bulundu.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, Soner Aydoğdu'nın attığı golden hemen önce rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi.
Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile görüştü ve pozisyonda faul olmadığını belirterek orta sahayı gösterdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can kahveci gol kararına itirazının ardından sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, Soner Aydoğdu'nın attığı golden hemen önce rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi.
Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile görüştü ve pozisyonda faul olmadığını belirterek orta sahayı gösterdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can kahveci gol kararına itirazının ardından sarı kart gördü.