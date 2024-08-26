Fenerbahçe'den Medina'ya yeni teklif

Merkez orta sahada Fred'e yardımcı olabilecek yıldız bir isim arayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Cristian Medina var.
BOCA'DAN TEKLİFE RET
Ülkesi Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'da top koşturan 22 yaşındaki oyuncunun taliplilerinden biri de Fiorentina... İtalyan kulübünün, piyasa değeri 10 milyon Euro olan Medina için 14 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Talimatlar gereği, Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek yüzde 25'lik vergi düştükten sonra eline 11 milyon dolar geçecek Boca, bu teklifi geri çevirdi.
ÖNCEKİ TEKLİF YETERSİZ
Fenerbahçe de daha önce Medina için 8 milyon dolar net 3 milyon dolar da bonus olmak üzere 11 milyon dolar önermişti.
Boca, Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek yüzde 25'lik verginin de Medina'yı isteyen kulüpler tarafından ödenmesini ve kontratta yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.
TEKLİF ARTIRILACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nun satışından gelecek parayı Medina için kullanmayı ve Arjantinli orta saha oyuncusu için teklifini arttırmayı düşünüyor.
BOCA'DAN TEKLİFE RET
Ülkesi Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'da top koşturan 22 yaşındaki oyuncunun taliplilerinden biri de Fiorentina... İtalyan kulübünün, piyasa değeri 10 milyon Euro olan Medina için 14 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Talimatlar gereği, Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek yüzde 25'lik vergi düştükten sonra eline 11 milyon dolar geçecek Boca, bu teklifi geri çevirdi.
ÖNCEKİ TEKLİF YETERSİZ
Fenerbahçe de daha önce Medina için 8 milyon dolar net 3 milyon dolar da bonus olmak üzere 11 milyon dolar önermişti.
Boca, Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek yüzde 25'lik verginin de Medina'yı isteyen kulüpler tarafından ödenmesini ve kontratta yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.
TEKLİF ARTIRILACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nun satışından gelecek parayı Medina için kullanmayı ve Arjantinli orta saha oyuncusu için teklifini arttırmayı düşünüyor.