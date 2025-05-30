30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30

Fenerbahçe'den Maeda'ya dev teklif!

Japon yıldız Daizen Maeda için Ada'ya çıkarma planlayan Fenerbahçe, Celtic'e 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.

calendar 30 Mayıs 2025 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Maeda'ya dev teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer döneminde büyük bir revizyona hazırlanan Fenerbahçe, birçok isimi gündemine aldı.

Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda...

FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER MASAYA OTURACAK

27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta Ada'ya bir çıkarma yapmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Celtic'li yetkililerle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak.

10 MİLYON EURO ÜZERİ TEKLİF SUNULACAK

Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak. Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜZDE 73

Avrupa transfer piyasası, bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüzde 73 olarak görüyor. Sol kanadın yanı sıra; santrfor ve forvet arkası olarak görev yapabilen Maeda'ya Fenerbahçe'nin dışında İngiltere'den teklif yapan kulüpler bulunuyor.

PERFORMANSI

1 Temmuz 2022'de Japon ekibi Yokohama'dan 1 milyon 530 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maeda, bu sezon Celtic'le tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Japon oyuncu, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 12 defa da asist yaptı.




>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.