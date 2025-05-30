Yaz transfer döneminde büyük bir revizyona hazırlanan Fenerbahçe, birçok isimi gündemine aldı.



Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda...



FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER MASAYA OTURACAK



27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta Ada'ya bir çıkarma yapmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Celtic'li yetkililerle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak.



10 MİLYON EURO ÜZERİ TEKLİF SUNULACAK



Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak. Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.



TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜZDE 73



Avrupa transfer piyasası, bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüzde 73 olarak görüyor. Sol kanadın yanı sıra; santrfor ve forvet arkası olarak görev yapabilen Maeda'ya Fenerbahçe'nin dışında İngiltere'den teklif yapan kulüpler bulunuyor.



PERFORMANSI



1 Temmuz 2022'de Japon ekibi Yokohama'dan 1 milyon 530 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maeda, bu sezon Celtic'le tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Japon oyuncu, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 12 defa da asist yaptı.







