Fenerbahçe'den Cristian Medina için karar





Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun resmi transfer duyurusunu bir iki gün içerisinde yapacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.





Fenerbahçe, Boca Juniors ile yapılan görüşmelerde, Cristian Medina için sakatlık maddesi koydurdu.Habere göre Fenerbahçe, bu madde ile birlikte oyuncunun Ocak ayına kadar Boca Juniors'ta forma giyecek olan Medina'nın transferinde kendini güvence altına almış oldu.