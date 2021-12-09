Fenerbahçe'den Avrupa'ya lig rotasyonu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Frankfurt'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde değişime gidildi.



Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Rossi, Mesut Özil, Osayi Samuel ve Tisserand'ı yedek kulübesinde oturttu.



Fenerbahçe'de kalede Berke yer alırken arka üçlüde Kim Min-Jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai görev aldı.



Sağ kanat beki olarak Nazım Sangare ilk 11'de forma şansı buldu, sol kanat bekte ise Filip Novak yer aldı.



Orta ikilide Miha Zajc ve Jose Sosa görev yaparken, İrfan Can, Pelkas ve Mergim Berisha hücum üçlüsünü oluşturdu.



Öte yandan sarı - lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak, UEFA listesine yazılmadıkları için forma şansı bulamadı.





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