Fenerbahçe'de yeniden üçlü savunmaya geçilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dünya Kupası arasının ardından yeniden üçlü savunmaya dönmeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeniden üçlü savunmaya geçilecek
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20 Kasım 2022 11:25
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte Jorge Jesus oyun sisteminde de değişikliğe gidecek.

Deneyimli hoca, yeniden 3'lü savunmaya dönecek. Son dönemde çok fazla rotasyon yapamayan tecrübeli teknik direktör, eksiklerin dönüşüyle birlikte rotasyon yaparak, oyuncuların üzerine fazla yük binmesi nedeniyle sakatlık riskini en aza indirmeye çalışacak.

Fenerbahçe, özellikle Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlıkların ardından 4'lü savunma oynamaya başlamıştı.
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