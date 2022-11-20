Fenerbahçe'de yeniden üçlü savunmaya geçilecek

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte Jorge Jesus oyun sisteminde de değişikliğe gidecek.
Deneyimli hoca, yeniden 3'lü savunmaya dönecek. Son dönemde çok fazla rotasyon yapamayan tecrübeli teknik direktör, eksiklerin dönüşüyle birlikte rotasyon yaparak, oyuncuların üzerine fazla yük binmesi nedeniyle sakatlık riskini en aza indirmeye çalışacak.
Fenerbahçe, özellikle Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlıkların ardından 4'lü savunma oynamaya başlamıştı.
Deneyimli hoca, yeniden 3'lü savunmaya dönecek. Son dönemde çok fazla rotasyon yapamayan tecrübeli teknik direktör, eksiklerin dönüşüyle birlikte rotasyon yaparak, oyuncuların üzerine fazla yük binmesi nedeniyle sakatlık riskini en aza indirmeye çalışacak.
Fenerbahçe, özellikle Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlıkların ardından 4'lü savunma oynamaya başlamıştı.
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