Fenerbahçe'de yeni sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kulübü ile Yükselen Çelik firması arasında, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzalandı.



Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk ile yönetim kurulu başkanı Yüksel Göktürk katıldı.



Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Marina Maljkovic, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ve oyuncu Emma Meesseman da törende hazır bulundu.



Burada konuşma yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, kadın basketbol takımının hem ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde formasının sırtında Yükselen Çelik armasını bir sezon boyunca taşıyacağını belirterek. "Ailemize katılan iş ortaklarımız her geçen gün artıyor. Bu da büyük Fenerbahçe ailesinin genişlediği anlamına geliyor. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz." dedi.



Bu sene ilk günden beri söyledikleri gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yarıştıkları her kulvarda hedeflerinin çok yüksek olduğunu kaydeden Kızılhan, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızın bizleri gururlandıracağından eminiz. Yükselen Çelik'e, 'Ailemize hoş geldin.' diyor, kulübümüze verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Anlaşmamızın her iki taraf için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise "Hedefimiz bu sene ligde resmi olarak 17'nci, sayılmayan şampiyonluklarımızla toplamda 20'nci şampiyonluğumuza ulaşmak ve çok istediğimiz Avrupa Ligi kupasını müzemize getirmek olacaktır. Kadro planlamamızı da buna göre yaptık." şeklinde konuştu.



Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk de konuşmasında, "Fenerbahçe Spor Kulübüne maddi ve manevi katkıda bulunmak bizi onurlandırır. İnşallah iş birliğimiz ileride hem kadın basketbolunda devam eder hem de başka alanlara yayılır. Biz, Fenerbahçe'yi çok seven ve Fenerbahçe'ye gönülden bağlı insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından sponsorluk imzaları atıldı ve imzalı forma takdimi gerçekleştirildi.





