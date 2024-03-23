Fenerbahçe'de tüm eski başkanlarla kritik görüşme!

Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Yönetim, 2 Nisan öncesinde tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de tüm eski başkanlarla kritik görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2024 13:48
Fenerbahçe, 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce iftar yemeğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. 

Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi. 

CAMİADA 2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery