Fenerbahçe'de şok plan: Bruma yolcu

STOPERE TÜRK OYUNCU DÜŞÜNÜLÜYOR

Samatta, Tisserand, Max Meyer derken Fenerbahçe, cuma sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.Oyuncunun Alanyaspor ile temas kurduğu, eski takımına dönme olasılığının hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu ayrılık ile sarılacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü.Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Böylece yabancı sayısı yine 19 olacak. O nedenle 5 yabancı daha göndermek zorunda.Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas ve Novak'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attila Szalai'ye Zenit ile West Ham'dan gelen ve bonuslarla 17 milyon Euro'yu bulan tekliflerin değerlendirilmesi halinde dahi bir kişi eksik kalıyor. Bunun için sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanmasına rağmen ön plandaki futbolcu Bruma...Szalai'nin ayrılması durumunda kadroya bir Türk stoper katmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim Kaan Ayhan.