Derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen'de artık gözler perşembe günüile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.Nordsjaelland karşısında gelen 6-1'lik ağır yenilgi sonrası bu mücadelenin önemi daha da arttı. Fenerbahçe için gruptan çıkmak adına belki beraberlik de yetebilir. Ancak İsmail Kartal ve öğrencileri hem Nordsjaelland yenilgisini unutturmak, hem de liderlik için sadece galibiyeti hedefliyor.Fenerbahçe kazanır, Nordsjaelland da Ludogorets'e takılılırsa Sarı-Lacivertliler grubu zirvede bitirip doğrudan son 16 turuna kalacak. Kanarya 2. olursa PlayOff turu oynayacak.