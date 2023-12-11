Fenerbahçe'de sıra geldi Avrupa'ya!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sıra geldi Avrupa'ya!
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11 Aralık 2023 08:18
Derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de artık gözler perşembe günü Spartak Trnava ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Nordsjaelland karşısında gelen 6-1'lik ağır yenilgi sonrası bu mücadelenin önemi daha da arttı. Fenerbahçe için gruptan çıkmak adına belki beraberlik de yetebilir. Ancak İsmail Kartal ve öğrencileri hem Nordsjaelland yenilgisini unutturmak, hem de liderlik için sadece galibiyeti hedefliyor.

Fenerbahçe kazanır, Nordsjaelland da Ludogorets'e takılılırsa Sarı-Lacivertliler grubu zirvede bitirip doğrudan son 16 turuna kalacak. Kanarya 2. olursa PlayOff turu oynayacak.  

 

 

 

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