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Fenerbahçe'de santrfor seferberliği!

Edin Dzeko'nun ayrılığı ve En-Nesyri'nin satış ihtimali, Fenerbahçe'nin üç yeni forvet transfer etmesini zorunlu kıldı.

calendar 05 Haziran 2025 12:20
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de santrfor seferberliği!
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 1 Haziran itibariyle transfer çalışmalarına hız verirken, ilk hedefini dünya çapında bir santrfor olarak belirledi.

Edin Dzeko'nun ayrılığı, son maçlarda taraftarın tepkisini çeken Youssef En-Nesyri'ye cazip bir teklif gelmesi durumunda satış ihtimali ve Cenk Tosun'un neredeyse tüm sezonu forma giymeden geçirmesi, Fenerbahçe'nin forvet hattına üç transfer yapmasını zorunlu kıldı: İkisi ilk 11'de direkt oynayacak, biri de hamle oyuncusu olacak.

TALISCA İLE UYUMLU OLMALI



Sarı-lacivertliler, Avrupa ve Güney Amerika'daki arayışlarında yeni forvetlerin, takımda kalacağı kesinleşen Anderson Talisca ile uyumlu olmalarına da büyük önem veriyor. Ayrıca, Edin Dzeko'nun ardından ayrılan Dusan Tadic'in yerini alacak genç ve dinamik bir kanat oyuncusu transferi de gündemde.

TADIC'E TEKLİFLER VAR

Türkiye'de kalmayı düşünmediği belirtilen Dusan Tadic için Yunanistan, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika'dan ciddi teklifler geldiği öğrenildi.


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