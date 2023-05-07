Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Ancak oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
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07 Mayıs 2023 19:15
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 19:17
Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Valencia, bu pozisyonda Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakami Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen onay sonrası oyun devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus, bu pozisyona yoğun şekilde itirazda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaşanan pozisyon sonrası, "Giresun'da da Bahattin Şimşek ve Serkan Tokat Fenerbahçe'yi doğramaya başlayıp penaltımızı vermediler!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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