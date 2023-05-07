Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.



Karşılaşmanın 10. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Valencia, bu pozisyonda Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulundu.



Karşılaşmanın hakami Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen onay sonrası oyun devam etti.



Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus, bu pozisyona yoğun şekilde itirazda bulundu.



FENERBAHÇE'DEN TEPKİ



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaşanan pozisyon sonrası, "Giresun'da da Bahattin Şimşek ve Serkan Tokat Fenerbahçe'yi doğramaya başlayıp penaltımızı vermediler!" şeklinde bir paylaşım yaptı.





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