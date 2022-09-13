Fenerbahçe'de orta saha rekabeti kızıştı

3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularının yüksek performansı Jorge Jesus'un elini güçlendiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de orta saha rekabeti kızıştı
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13 Eylül 2022 12:42
Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunun genişliği, Jorge Jesus'un eline büyük bir zenginlik sunuyor.

TAM 9 İSİM

Bazen 3-4-3 bazen de 4-1-3-2 sistemi ile sahaya çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, orta sahada görev verebileceği 9 futbolcusu var. Orta alanda en az bir tane savunma yönü kuvvetli oyuncu tercih eden Portekizli hoca, bir de top tekniği iyi olan, hücumda skorer bir isme şans veriyor.

Arao, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İsmail, Arda, Lincoln, Rossi ve İrfan Can görev bekleyen isimler. Bugüne kadar en çok şansı Arao alırken, Crespo ve Zajc ikilisi son haftalarda buldukları fırsatı iyi değerlendirdi. Mert Hakan ve İrfan Can da sakatlıktan hızlı bir dönüş yaptı. Genç Arda da kendisine verilen kısıtlı sürede klasını konuşturmayı bildi.

 
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