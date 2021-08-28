Fenerbahçe'de Nabil Dirar problemi!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, sarı - lacivertli yönetimi zorluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar problemi!
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28 Ağustos 2021 09:56
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nabil Dirar, Fenerbahçe Yönetimi'ni zorlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den aldığı 1.5 milyon euroluk maaşı şu ana kadar başka bir kulüpte bulamayan Dirar, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih talebini de geri çevirdi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmek için 1.5 milyon euroluk yıllık ücretinin tamamını talep eden Dirar, gelen teklifleri de istediği ücreti bulamadığı için geri çeviriyor.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Dirar ile sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, bu görüşmelerde bir sonuca ulaşamaz ise 35 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

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