Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını da sürdürüyor. Sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu, İtalyan ekibinin transfer listesine giren Mert Hakan Yandaş ile ilgili de kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
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05 Mayıs 2021 12:42
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da yapılmaya başlandı.

Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat sarı-lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.

Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.

BELÖZOĞLU KARARINI VERDİ

İtalyan ekibi Fiorentina'nın takibe aldığı Mert Hakan Yandaş için Emre Belözoğlu'nun tavrı net. Fenerbahçe'nin genç hocası, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahanın takımda tutulmasını istedi.

Takımdaşlığı, arkadaşlarıyla iletişimi ve zor dönemlerdeki tavrıyla başkan Ali Koç'un da gözdeleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın astronomik bir ücret olmadıkça Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

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