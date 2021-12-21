Fenerbahçe'de masadaki son isim: Joachim Löw

Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de ekledi. İşte yaşanan gelişmeler...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de masadaki son isim: Joachim Löw
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21 Aralık 2021 14:05
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük için ilk olarak gündeme Kenan Koçak gelirken, TFF cephesi bu plana sıcak bakmadığını bildirdi.

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederken, Kenan Koçak da bu konu hakkında TFF'nin bilgilendirme yapacağını ve milli takıma konsantre olduğunu söylemişti.

YENİ ADAY JOACHIM LÖW

Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme Joachim Löw ismi geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de ekledi. Alman hocanın şartları ve talepleri soruldu.

Öte yandan Fenerbahçe'de Löw dışında İsmail Kartal en güçlü Türk aday olarak görülürken, kısa vadeli olarak İsmail Kartal'ın göreve gelebileceği, ardından Löw ile Kartal'ın da çalışabileceği aktarıldı.


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