14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Fenerbahçe'de Jhon Duran mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran'ın milli aradan sonra oyun süresinin artacağını söyledi.

calendar 14 Kasım 2025 10:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jhon Duran mesajı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın mensuplarına açıklamalarda buludnu.

Domenico Tedesco, Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inandığını dile getirdi.

Duran'ın adım adım ilerlediğini aktaran genç çalıştırıcı, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Çarşamba ve perşembe ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.


Fenerbahçe'de bu sezon 9 maçta süre bulan Jhon Duran, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
