Fenerbahçe'de sezon başında yakaladığı çıkışla herkesin beğenisini kazanan ve A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek adeta formayı unuttu.İsmail, ligde son Galatasaray derbisinde kadroya dahi giremedi. Bilhassa ligde son 7 maçta sadece 7 dakika süre alabilen genç orta saha, düşüşe geçti.İsmail Yüksek sezonun genelinde ise 16 resmi maçta oynarken 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplamda 926 dakika sahada kaldı.