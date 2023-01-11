Fenerbahçe'de İsmail Yüksek formayı unuttu

Ligde son 7 maçta sadece 7 dakika süre alabilen Fenerbahçeli İsmail Yüksek, düşüşe geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek formayı unuttu
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11 Ocak 2023 10:18
Ismail Yuksek
Ismail Yuksek
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sezon başında yakaladığı çıkışla herkesin beğenisini kazanan ve A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek adeta formayı unuttu.

SON 7 MAÇTA 7 DAKİKA

İsmail, ligde son Galatasaray derbisinde kadroya dahi giremedi. Bilhassa ligde son 7 maçta sadece 7 dakika süre alabilen genç orta saha, düşüşe geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Yüksek sezonun genelinde ise 16 resmi maçta oynarken 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplamda 926 dakika sahada kaldı. 

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