Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Son haftalarda sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci, takımda morallerin daha da bozulmasına neden olmuştu. Kahveci'nin durumu, yapılan detaylı sağlık taramaları sonrasında belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu!
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07 Kasım 2023 08:39
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Peş peşe sakatlık haberleriyle sarsılan Fenerbahçe'de herkesi korkutan son isim İrfan Can Kahveci olmuştu.

Milli yıldız, Trabzonspor maçının son anlarında şut çektikten sonra sakatlık yaşayarak 89. dakikada kenara gelmişti.

İSMAİL KARTAL'A RAHAT BİR NEFES ALDIRDI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu detaylı bir kontrolden geçirildi. İrfan'ın herhangi bir sorunu olmadığının tespit edilmesi, İsmail Kartal'a rahat bir nefes aldırdı.

Başarılı oyuncu, hocasının görev vermesi halinde Ludogorets karşısında sahaya çıkabilir. 

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