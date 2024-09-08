Fenerbahçe'de İrfan Can'a dev zam

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun yıllık 20 milyon TL olan maaşı 50 Milyon TL'ye çıkartılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can'a dev zam
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08 Eylül 2024 10:04
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol-12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor.

YENİ SÖZLEŞME 3 YILLIK

Bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

ALACAĞI MAAŞ

Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzatacak. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi.

İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.

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