Fenerbahçe'de imzalar yolda: İrfan Can ve Osayi-Samuel

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere odaklandı.
Yönetimin önceliği İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'e verdiği kaydedildi. 2021 yılının ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı.
Fanatik'in haberine göre; milli yıldıza çok iyi bir zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü. İrfan Can'a önerilecek yeni maaşın, takım ortalaması göz önünde bulundurularak 50 milyon TL olacağı iddia edildi. Başarılı oyuncu ile kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.
OSAYI-SAMUEL'LE FARK VAR
Bright Osayi-Samuel pazarlıkları ise daha uzun sürmeye aday. İrfan Can'la aynı dönemde takıma katılan Nijeryalı oyuncunun maaşı yıllık 1.8 milyon euro. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcunun menajerine 2 milyon euro'luk ön teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Samuel'in bu rakamı düşük bularak en az 2.5 milyon euro istediği öne sürüldü. Yönetim, başarılı sağ bekle yapılacak görüşmelerin ardından orta yolu bulmayı umuyor.
Yönetimin önceliği İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'e verdiği kaydedildi. 2021 yılının ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı.
Fanatik'in haberine göre; milli yıldıza çok iyi bir zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü. İrfan Can'a önerilecek yeni maaşın, takım ortalaması göz önünde bulundurularak 50 milyon TL olacağı iddia edildi. Başarılı oyuncu ile kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.
OSAYI-SAMUEL'LE FARK VAR
Bright Osayi-Samuel pazarlıkları ise daha uzun sürmeye aday. İrfan Can'la aynı dönemde takıma katılan Nijeryalı oyuncunun maaşı yıllık 1.8 milyon euro. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcunun menajerine 2 milyon euro'luk ön teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Samuel'in bu rakamı düşük bularak en az 2.5 milyon euro istediği öne sürüldü. Yönetim, başarılı sağ bekle yapılacak görüşmelerin ardından orta yolu bulmayı umuyor.