Fenerbahçe'de Emre Mor sevinemedi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 110 gün sonra sahalara dönen Emre Mor, çok kısa süre almasına rağmen Trabzonspor formasına kavuştu ancak 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bunun sevincini yaşayamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor sevinemedi
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07 Kasım 2023 08:28
Fenerbahçe'de sezonun ilk maçı olan Zimbru mücadelesinde sakatlanan Emre Mor, 110 gün sonra Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Emre Mor, çok kısa süre almasına rağmen formasına kavuştu ancak 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bunun sevincini yaşayamadı.

LUDOGORETS MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Emre, UEFA kadrosunda yer almadığı için perşembe günkü Ludogorets maçında oynayamayacak. 

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