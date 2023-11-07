Fenerbahçe'de sezonun ilk maçı olan Zimbru mücadelesinde sakatlanan Emre Mor, 110 gün sonra Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönüş yaptı.
26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
Emre Mor, çok kısa süre almasına rağmen formasına kavuştu ancak 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bunun sevincini yaşayamadı.
LUDOGORETS MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Emre, UEFA kadrosunda yer almadığı için perşembe günkü Ludogorets maçında oynayamayacak.
26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
Emre Mor, çok kısa süre almasına rağmen formasına kavuştu ancak 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bunun sevincini yaşayamadı.
LUDOGORETS MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Emre, UEFA kadrosunda yer almadığı için perşembe günkü Ludogorets maçında oynayamayacak.