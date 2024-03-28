Fenerbahçe'de Edin Dzeko faktörü!

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, en skorerler listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko faktörü!
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28 Mart 2024 08:46
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Türkiye'de olduğu gibi milli takımda da farkını kanıtladı, en skorerler listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

8. SKORER İSİM

Listenin en tepesinde 163 maçta attığı 128 gol ve yaptığı 35 asistle Cristiano Ronaldo yer aldı. Onu 106 gol, 53 asistle Lionel Messi, 79 gol, 57 asistle Neymar izledi. Bu listede 88 maçta 65 gol atan ve 23 asist yapan Edin Dzeko, 8. sırayı kaparak birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.

BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Son olarak Avrupa Şampiyonası play-off yarı finalinde Bosna Hersek, öne geçtiği maçta Ukrayna'ya son dakikalarda yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu ve Almanya biletini alamadı. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Dzeko'yu önce milli takımdan arkadaşları, Türkiye'ye dönmesiyle de sarı-lacivertli takımdaki arkadaşları moral vererek ayağa kaldırdı. Bosna basını da Dzeko'nun milli takımı bırakmayı düşünmediğini yazdı.

F.BAHÇE'DE NE YAPTI?

38 yaşındaki yıldız golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta görev aldı. 22 gol atarken 9 asiste imza attı. Boşnak golcünün sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 

 
 

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