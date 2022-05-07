Fenerbahçe'de derbinin kilit ismi: Diego Rossi!

Süper Lig'de 36. haftada 8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş derbisine çıkacak Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor.



Teknik direktör İsmail Kartal, Vodafone Park'ta bir derbi galibiyeti planlıyor. Burada özellikle hücum hattı öne çıkıyor. Beşiktaş'ın Valerien Ismael yönetiminde 3-4-3 formasyonu kullanması nedeniyle rakip savunmada boşluklar bulacağına inanan İsmail Kartal, özel hazırlıklar yapıyor. Burada Diego Rossi ismi dikkat çekiyor. Son haftaların formda ismi Rossi, hem kanatları iyi kullanıyor hem de artık son vuruşlarda etkili oluyor. Gol atma ve asist yapma özelliği olan Uruguaylı yıldız, hücum hattında takımının en önemli kozu olacak.



HÜCUMDA JOKER İSİM



İrfan Can ve Mert Hakan gibi isimlerin savunma arkasına pasları, Ferdi ile sol kanattaki uyumlu oyun, Serdar Dursun'la yakalanan başarılı iletişim ve sağ kanatta Osayi ile de anlaşabilmesi Rossi'yi hücumda her anlamda joker isim konumuna getirdi. Ciddi çıkış yakaladı Rakibin boşluklarını arayıp, savunmada eksik yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Rossi'nin dikine koşuları, topla hızlı hareket edebilmesi ve ceza sahasındaki aktif rolüne güveniyor.



24 yaşındaki yıldız ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 berabere biten maçta da Berisha'ya verdiği gol pasıyla öne çıkmıştı. Rossi bilhassa İsmail Kartal döneminde ciddi bir çıkış yakaladı. Başarılı futbolcu, İsmail Kartal ile beraber son 12 lig maçında 4 gol atarken 3 de asist yaptı ve 7 gole direkt etki etti. Rossi sezonun genelinde de 35 resmi maçta 5 gol atarken 8 asist yaptı, 12 gole imzasını koydu.





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