Fenerbahçe'de çift forvet kararı!

Hatayspor ve Konyaspor maçlarında çift forvet ile sahada olan Fenerbahçe'de bundan sonra bu sistem benimsenecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de çift forvet kararı!
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15 Ocak 2025 09:16
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı korner organizasyonları konusunda detaylı bir antrenmana soktuğu ifade edildi. Özellikle oyunda yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu tip duran ve yan toplar maçların çevrilmesi için önemli olduğunu düşünen Portekizli çalıştırıcı, duran top organizasyonlarını adeta ezberletiyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe son dönemde oyun anlamında da ciddi değişikler yaşıyor. Ön bölgede çok fazla oynamayı tercih etmeyen teknik direktör Mourinho, son dönemde daha farklı sistemle sahada olmayı tercih ediyor.

ÇİFT FORVET BENİMSENECEK

Çift forvetli sistemle son iki maça çıkan sarı-lacivertliler artık kaleye daha yakın görünürken, bunun sonucunu da aldı. Sarı-lacivertliler, hem Hatay hem de Konya maçlarında ön bölgede kazanılan iki topla gol buldu. Bu nedenle bu sistem benimsenecek.

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