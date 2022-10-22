Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi son durum

Fenerbahçe taraftarları, Başakşehir maçı için satışa sunulan biletleri kısa süre içerisinde tüketti.



Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Dün, öncelikli biletlerden geri kalanlar genel satışa sunulmuştu.



Dakikalar içinde tamamı tükendi. Kombinelerle birlikte toplamda 43 bin 894 bilet satıldı. 12. adam, bugünkü zorlu karşılaşmada yine takımının en büyük kozu olacak.



Sarı-Lacivertliler, maçtan önce başta kaptan Altay Bayındır olmak üzere takıma ve Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulunup moral vermeye hazırlanıyor. Karşılaşma başladıktan sonra ise oluşturulacak muhteşem atmosferle futbolcuların itici gücü olacaklar.





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