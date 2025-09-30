30 Eylül
Fenerbahçe'de Bankalar Birliği çıkmazı

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkış süreci, genel kuruldan karar çıkmadığı için askıya alındı.

30 Eylül 2025 14:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Bankalar Birliği çıkmazı
Fenerbahçe'de mali yapılanmayla ilgili kritik süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışıyla ilgili sürecin 11-12-13. maddelerin olağanüstü kongrede reddedildiği için askıya alındığı ortaya çıktı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, süreci yöneten isimlerden Nedim Keçeli ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Keçeli, "Maddeler genel kurulda reddedildiği için şu anda süreci devam ettirmemiz mümkün değil. Aslında Bankalar Birliği'nden çıktığımıza dair imzayı Milli Emlak ile gerçekleştirdik. Şu an süreç askıda" ifadelerini kullandı.


Keçeli, sürecin tamamlanması için genel kurul kararına ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu süre bittikten sonra Ataşehir ve Kayışdağı tapularını kendilerine devredeceğiz. Tapular devredildikten sonra ihaleye çıkılacak ve 150 milyon € kaynak sağlanacak. Bu para Bankalar Birliği'ne yatırılacak, hatta üstüne para kalacak. Bunun için acilen genel kurul kararı alınması lazım."

11-12-13. MADDELER NEDİR?


11. madde, kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12. madde, kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13. madde ise şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.

Bu üç maddenin reddiyle birlikte seçilecek yönetim kurulu, bu konularda tek başına karar alamayacak.

 

  
