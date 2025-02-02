Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında hakeme itirazlar

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadelenin 45+4 ila 45+5. dakikalarında yaşanan pozisyonlarda çıkan hakem kararlarına her iki takım da itirazda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı lacivertli takım, 45+4'te Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Daha sonra VAR Hakemi Bert Put, hakem Burak Pakkan'ı incelemeye davet etti ve bu pozisyon için penaltı kararı çıktı. Faulü yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
RİZESPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ
Bu pozisyonun devamında Sofyan Amrabat'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul için sarı kart çıktı. Rizesporlu futbolcular, bu pozisyon için de kırmızı kart itirazında bulundu.
Sarı lacivertli takım, 45+4'te Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Daha sonra VAR Hakemi Bert Put, hakem Burak Pakkan'ı incelemeye davet etti ve bu pozisyon için penaltı kararı çıktı. Faulü yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
RİZESPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ
Bu pozisyonun devamında Sofyan Amrabat'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul için sarı kart çıktı. Rizesporlu futbolcular, bu pozisyon için de kırmızı kart itirazında bulundu.