  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Fenerbahçe, Birsel ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Birsel ile yeniden anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 18:20
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2006 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, sarı-lacivertli takımla çok sayıda kupa şampiyonluğunun yanı sıra 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için