Fenerbahçe, Birsel ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2006 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, sarı-lacivertli takımla çok sayıda kupa şampiyonluğunun yanı sıra 9 lig şampiyonluğu yaşadı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2006 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, sarı-lacivertli takımla çok sayıda kupa şampiyonluğunun yanı sıra 9 lig şampiyonluğu yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın