Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile eşleşti!

ING Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56'lık skorla mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.



Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek!



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök



Fenerbahçe Beko: McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1, Hall 5



Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş



1. Periyot: 22-7



Devre: 49-25



3. Periyot: 70-38



Fenerbahçe Beko, Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi ise Bahçeşehir Koleji'nde 15 sayı kaydeden Taio Odiase oldu.



Öte yandan Fenerbahçe Beko yarı finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.



