Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi geldi

Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Devin Booker, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi geldi
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12 Ağustos 2021 21:07
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot Devin Booker, İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Frankfurt'tan kalkan uçakla İstanbul'a gelen ABD'li oyuncuyu, kulüp yetkililerinin karşıladığı belirtildi.

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Booker, "Çok iyi hissediyorum. Uzun bir yolculuktu. İstanbul serüveni için heyecanlıyım. Burasıyla ilgili çok fazla şey duydum. Bir an önce başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı hazır olsun. Harika bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.


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