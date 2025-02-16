Fenerbahçe 2025 yılında çok başka!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 2025 takvim yılındaki 10. galibiyetini elde etmiş oldu.
12 MAÇ 0 YENİLGİ
Yeni yıla çok iyi başlayan Sarı-Lacivertliler, 2025 yılında, tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta hiç yenilmedi ve kalesinde 10 gol gördü.
HAFTAYA GALATASARAY
Kazanamadığı iki maçta Lyon ve Midtjylland ile berabere kalan ekip, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan derbide, serisini devam ettirmeye çalışacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 2025 takvim yılındaki 10. galibiyetini elde etmiş oldu.
12 MAÇ 0 YENİLGİ
Yeni yıla çok iyi başlayan Sarı-Lacivertliler, 2025 yılında, tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta hiç yenilmedi ve kalesinde 10 gol gördü.
HAFTAYA GALATASARAY
Kazanamadığı iki maçta Lyon ve Midtjylland ile berabere kalan ekip, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan derbide, serisini devam ettirmeye çalışacak.