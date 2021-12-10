Feghouli: 'Bundan sonra her şey olabilir'

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Grubu lider bitirmeleri hakkında konuşan Feghouli "Çok umutluyum. İstediğimiz oyunu sergiledik. Yenilmemiş bir şekilde grubu lider olarak bitirdik, çok mutluyum." dedi.



UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğyla ilgili soruyu yanıtlayan Sofiane Feghouli "Futbolda önemli olan birinci olmak. Bundan sonra her şey olabilir. Baskı olmadan bütün maçları tek tek oynamamız gerekiyor. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.





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