Feghouli: "Bundan sonra her şey olabilir"

Sofiane Feghouli, Lazio ile berabere kalıp grup lideri olarak tur atladıkları mücadelenin ardından mücadeleyi değerlendirdi.

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Feghouli: 'Bundan sonra her şey olabilir'
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10 Aralık 2021 01:20
Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Grubu lider bitirmeleri hakkında konuşan Feghouli "Çok umutluyum. İstediğimiz oyunu sergiledik. Yenilmemiş bir şekilde grubu lider olarak bitirdik, çok mutluyum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğyla ilgili soruyu yanıtlayan Sofiane Feghouli "Futbolda önemli olan birinci olmak. Bundan sonra her şey olabilir. Baskı olmadan bütün maçları tek tek oynamamız gerekiyor. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.


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